Шторм "Франклин" обрушился на Европу, есть жертвы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сразу несколько европейских стран стали жертвами шторма "Франклин", который привел к сильным наводнениям, повредил жилые дома и линии электропередач, сообщает Euronews.

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Во Франции непогода ударила по северным и северо-западным районам, в Амьене снесло крышу местного конно-спортивного комплекса, а в местечке Бриквиль-сюр-Мер потоки воды смыли машину пожилой пары, люди погибли.

Для Великобритании "Фракнлин" может оказаться еще разрушительнее, там ко вторнику без электричества остались не менее 50 тысяч домов. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, в графстве Йоркшир и близ Манчестере эвакуированы сотни семей из-за угрозы подтопления. В Лидсе с напором стихии не справилась плотина на реке Эйер.

Властям на местах еще только предстоит подсчитать убытки от серии ураганов. Но есть и хорошая новость: непогода способствовала рекордному росту выработки ветряной энергии в Большой Европе.

На прошлой неделе на британские острова обрушился шторм "Юнис", который привел к жертвам и повреждению купола знаменитой арены O2 Arena в Лондоне. Миллионам жителей Британии было рекомендовано не покидать дома.

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