Штурм Капитолия: Трамп назвал расследование Конгресса пародией на правосудие

Бывший президент США Дональд Трамп назвал расследование Конгрессом прошлогодних беспорядков в Капитолии "кенгуриным судом".

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В 12-страничном заявлении говорится, что расследование специально затеяли, чтобы отвлечь американцев от "катастрофы", происходящей в стране под руководством демократов.

Заявление бывшего президента появилось после двух публичных слушаний возглавляемого представителями Демпартии комитета Палаты представителей, на которых Трампа обвинили в попытке государственного переворота с целью остаться у власти.

В понедельник конгрессмены рассмотрели показания о разногласиях среди помощников Трампа по поводу того, стоит ли мириться с его поражением на выборах.

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс 6 января 2021 года, пытаясь помешать формальному утверждению победы Джо Байдена на выборах. Идущее отдельно уголовное расследование привело к арестам более 800 человек почти во всех штатах.

"Спустя семнадцать месяцев после событий 6 января демократы не могут предложить никакого решения", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном политическим комитетом "Спасем Америку".

"Они отчаянно пытаются изменить нарратив о рассыпающейся нации, даже не упомянув о хаосе и смерти, причиненных радикальными левыми всего несколько месяцев назад, — продолжил он, намекая на беспорядки и погромы, волна которых прокатилась по стране во время расовых протестов в США летом 2020 года. — Не заблуждайтесь, они контролируют правительство. Они авторы этой катастрофы. Они надеются, что эти слушания каким-то образом изменят их плачевные перспективы".

Трамп обвинил в государственной измене членов специального комитета Палаты представителей, проводившего расследование в течение прошлого года, и назвал их "никем не избранным псевдокомитетом".

Большая часть заявления Трампа состоит из повтора недоказанных обвинений в фальсификации результатов голосования. После выборов в ноябре 2020 года было возбуждено несколько дел о фальсификациях по небольшому количеству бюллетеней, однако даже с учетом этого победа Байдена была признана не вызывающей сомнений.

Трамп назвал нынешнего президента "Бункерным Байденом".

"Наша страна вошла в крутое пике", — заключил он, назвав расследование Конгресса предлогом, чтобы помешать ему снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Во второй день публичных слушаний в понедельник комитету палаты представителей были показаны видеозаписи свидетельских показаний бывшего руководителя избирательной кампании Билла Степиена, который сказал, что после выборов помощники разделились на две части.

Он описал их как "нормальную команду" — тех, кто принял результаты выборов, — и "команду Руди", которая поддержала заявления о фальсификации выборов, выдвинутые адвокатом Трампа Руди Джулиани.

И Степиен, и еще один свидетель, бывший советник Трампа Джейсон Миллер, показали, что Джулиани, по их мнению, был пьян в ночь перед выборами.

Миллер показал, что даже несмотря на отсутствие окончательных результатов, Джулиани якобы предложил Трампу "пойти и объявить о победе и сказать, что мы выиграли безоговорочно".

Через своего представителя на слушаниях Джулиани отрицал, что был пьян в ночь выборов, добавив, что не знает, почему Миллер сделал ложное заявление.

В видеозаписи свидетельских показаний, также продемонстрированной в понедельник, бывший генеральный прокурор Билл Барр заявил, что неоднократно говорил Трампу о том, что нет никаких оснований для утверждений о манипуляциях с машинами для голосования или о вбросах бюллетеней.

Однако Трамп с этим не согласился и продолжал распространять заявления о мошенничестве, сказал Барр. По его словам, он был деморализован заявлениями Трампа.

"Я подумал: Боже, если он действительно верит во все это, он потерял связь с реальностью", — сказал Барр.

Специальный комитет, расследующий события 6 января, пытается доказать, что заявления экс-президента о фальсификации результатов выборов непосредственно привели к нападению на Капитолий США.

Однако председатель комитета Бенни Томпсон, демократ из Миссисипи, заявил в понедельник, что конгрессмены не будут добиваться уголовного преследования Трампа или кого-либо еще через министерство юстиции.

"Если министерство юстиции рассмотрит наши выводы и решит, что что-то требует дальнейшего рассмотрения, я уверен, они это сделают", — сказал он, отвечая на вопрос о шансах отправить в тюрьму Трампа или кого-то из его приближенных.

В то же время заместитель председателя комитета, республиканка и горячая оппонентка экс-президента Лиз Чейни написала в "Твиттере", что комитет пока еще не вынес заключения относительно потенциальных уголовных дел.

"Мы объявим о решении по этому поводу в нужное время", — написала Чейни.

Комитет планирует провести дополнительные слушания в среду и четверг.