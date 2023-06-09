ульф кристерссон премьер-министр швеции
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На шведской территории могут быть временно размещены иностранная техника и персонал, заявили в Стокгольме, отметив, что это решение станет ясным сигналом России и позволит усилить обороноспособность Швеции.

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Швеция позволит НАТО разместить войска на ее территории еще до официального вступления в Североатлантический альянс. "Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовительные мероприятия с НАТО и странами альянса, чтобы обеспечить совместные операции в будущем", — пишут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пал Йонсон в статье для газеты Dagens Nyheter, обнародованной в пятницу, 9 июня.

По их словам, "эти подготовительные мероприятия, возможно, будут заключаться во временном размещении иностранной техники и персонала на шведской территории". "Это решение посылает ясный сигнал России и усилит оборону Швеции", — подчеркнули политики, отметив, что Россия в обозримом будущем останется угрозой для соседних стран, поскольку "масштабы территориальных амбиций президента РФ Владимира Путина неизвестны".

Швеция подала заявление на вступление в НАТО из-за российского вооруженного вторжения в Украину еще в 2022 году. Возражения со стороны Турции и Венгрии вызвали задержку, но Стокгольм теперь надеется присоединиться к альянсу уже в ходе июльского саммита НАТО в Литве.

Соседняя со Швецией Финляндия, имеющая протяженную совместную границу с Россией, вступила в НАТО в апреле.

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