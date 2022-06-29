Швеция и Финляндия - на пути в НАТО. Теперь - официально

В среду на саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в альянс. Турция сняла все свои возражения, и теперь дело за парламентами стран-членов - но в их одобрении никто не сомневается.

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"Присоединение Финляндии и Швеции повысит безопасность [членов альянса], усилит НАТО и сделает более безопасным евроатлантический регион", — сказано в заявлении НАТО, в котором описывается новая стратегическая концепция блока.

После переговоров в Мадриде во вторник президент Турции Тайип Эрдоган согласовал с лидерами Финляндии и Швеции ряд мер безопасности, снимающих претензии турецкой стороны, которые могли затормозить вступление скандинавов в альянс.

Накануне встречи в Мадриде турецкая сторона провела переговоры с представителями двух скандинавских стран и США и передала Швеции и Финляндии свои требования в письменном виде, настаивая на их выполнении прежде, чем Анкара даст свое согласие на вступление в НАТО двух новых членов.

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, прорыва удалось добиться в первый же день саммита — после того, как три государства подписали совместный меморандум об оказании друг другу полной поддержки в случае возникновения угрозы безопасности любому из них.

Среди вопросов Анкары к потенциальным партнерам по Североатлантическому альянсу была поддержка ими "Рабочей партии Курдистана", которая в Турции считается террористической группировкой.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объявил, что в рамках соглашения Анкара добилась от Швеции и Финляндии обещания об экстрадиции обвиненных Стамбулом в терроризме мигрантов обратно в Турцию. Сам Столтенберг в своем заявлении назвал РПК террористической организацией.

Кроме того, Анкара требует снятия ограничений на поставку вооружений, введенных против нее после вторжения турецких войск на территорию Сирии, а также в качестве наказания за закупки российского оружия.

Турецкое правительство в официальном комментарии отметило, что на переговорах со Швецией и Финляндией "получило то, чего хотело".

Теперь шведско-финская заявка должна быть одобрена парламентами стран-членов, и этот процесс может занять некоторое время. Однако аналитики не ожидают здесь никаких сюрпризов.

У российских границ

Практически для обеих стран изменится не так уж много: и Швеция, и Финляндия стали официальными партнерами НАТО в 1994 году, тесно взаимодействуют с армиями альянса, соответствуют всем его техническим и институциональным требованиям.

Главное изменение — это пятая статья Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство НАТО как нападение на все.

"Одним из самых важных сигналов президента Путина… было то, что он против любого дальнейшего расширения НАТО, — сказал Столтенберг во вторник вечером. — Он хотел, чтобы НАТО было меньше. Теперь президент Путин получает больше НАТО на своих границах".

С этим утверждением трудно спорить: сухопутная граница Финляндии и России составляет 1300 км. Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет и базы Северного флота.

К тому же снабжение этих баз осуществляется по одной железнодорожной линии и одной автодороге, разветвляющихся лишь к северу от Ладоги — что дает силам альянса теоретическую возможность перерезать эту линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров.

Второе дыхание

Вторжение России в Украину дало новый импульс Организации Североатлантического договора, которая была основана в 1949 году для защиты от советской угрозы.

После неудач в Афганистане и внутренних разногласий в эпоху бывшего президента США Дональда Трампа, после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО "отмирает мозг", и стремительно растущих амбиций Китая российское вторжение, похоже, вернуло почву под ноги стагнирующему альянсу.

Чтобы отметить эту новую динамику, на саммит НАТО пригласили лидеров стран, не входящих в альянс, — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

НАТО стремится установить более тесные связи с этими государствами, чтобы противостоять Китаю и России. Москва и Пекин, в свою очередь, еще в начале февраля выступили с совместным заявлением, в котором назвали расширение НАТО в Европе вызовом международному порядку.

"Вторжение России в Украину привело к тому, что мир стал более сплоченным с точки зрения демократических стран, решимость которых сильна и определенна. И я верю, что она сыграет решающую роль", — сказал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе на мероприятии аналитического центра на полях саммита.

Россия и Китай

Союзникам предстоит согласовать первую за десятилетие новую стратегическую концепцию НАТО — основной документ, отражающий планы альянса. По всей видимости, Россия займет в нем значительное место.

Вторжение России в Украину является "прямой угрозой нашему западному образу жизни", добавил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, ссылаясь на более широкие последствия войны, такие как рост цен на энергоносители и продукты питания.

В документе по планированию также впервые в качестве вызова будет упомянут Китай, что создаст основу для разработки союзниками плана действий в связи с превращением Пекина из доброжелательного торгового партнера в быстро растущего конкурента — от Арктики до киберпространства.

В отличие от России Китай не является противником, заявляют лидеры стран альянса.

На саммите предстоит согласовать долгосрочный пакет мер поддержки Украины в дополнение к миллиардам долларов, уже обещанным на вооружение и финансовую помощь.

Западный альянс также намерен договориться о том, чтобы крупные союзники, такие как США, Германия, Великобритания и Канада, предварительно направили войска, оружие и оборудование в Прибалтику и активизировали военные учения.

НАТО собирается увеличить до 300 тысяч число военнослужащих, готовых к развертыванию в случае конфликта, в составе расширенных сил реагирования НАТО.