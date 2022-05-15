Швеция и Финляндия официально подадут заявки на членство в НАТО

В Финляндии и Швеции приняли принципиальное решение о подачи заявок на вступление в НАТО. Теперь решение о вступлении в альянс должно быть утверждено парламентами обеих стран, но это скорее формальность.

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На протяжении десятилетий вступление в НАТО было для Швеции и Финляндии табу. Эти страны, изменили свою позицию на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

О том, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, объявили 15 мая на совместной пресс-конференции в Хельсинки президент страны Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин, сообщает Deutsche Welle.

Это решение еще должен одобрить финский парламент, однако его согласие считается гарантированным. Официальная заявка Финляндии на вступление в НАТО будет передана в штаб-квартиру альянса в Брюсселе уже на следующей неделе.

Швеция тоже собирается подать заявку на членство в НАТО, говорится 15 мая в заявлении правящей в стране Социал-демократической партии, информирует Русская служба Би-би-си. В понедельник шведский парламент начнет дебаты по поводу заявки о вступлении в НАТО с последующем голосованием.

Вопрос о вступлении Швеции в НАТО зависел от того, удастся ли в правящей партии достичь консенсуса по этому вопросу. Окончательное решение было принято в результате внутрипартийных переговоров, которые прошли в воскресенье.

Долгое время шведские социал-демократы выступали против вступления страны в Североатлантический альянс и за сохранение нейтралитета. Но после вторжения России в Украину они изменили свою позицию, хотя и не сразу.

8 марта премьер-министр Швеции и председатель Социал-демократической партии страны Магдалена Андерссон заявляла, что ее партия выступает против вступления Швеции в НАТО. Но решимость Финляндии в этом вопросе и изменение общественного мнения внутри страны заставили социал-демократов передумать.

По словам Андерссон, Швеции нужны формальные гарантии безопасности, которые страна получит, став членом НАТО. Как заявила она, 200 лет военного нейтралитета сослужили Швеции хорошую службу, "но мы сделали вывод, что он не прослужит нам так же хорошо в будущем".

По словам Андерссон, если бы Швеция осталась единственной страной в регионе, не входящей в НАТО, то это поставило бы ее "в очень уязвимое положение". Вступление Швеции в Североатлантический альянс - это не шаг "против России", а то, что будет лучше для Швеции, подчеркнула она.

Раннее страны НАТО пообещали Финляндии и Швеции быстрый прием в состав альянса. Германия "очень быстро" ратифицирует вступление этих стран, правительство ФРГ уже провело по этому поводу переговоры со "всеми демократическими партиями", другие государства тоже пообещали быструю ратификацию, так что затягивания процесса не будет, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на неформальных консультациях с коллегами из стран НАТО в Берлине.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ также выразил уверенность в том, что союзники "конструктивно и позитивно" отреагируют на возможные заявки Финляндии и Швеции на прием в состав альянса. Консультации в Берлине начались накануне вечером. На них в качестве гостей были приглашены главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

Между тем Турция выражает сомнения по поводу приема Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне вновь обвинил обе страны в близости к курдским экстремистам. В то же время он дал понять о готовности к переговорам.

Россия предупредила, что будет считать членство Швеции и Финляндии в НАТО угрозой.