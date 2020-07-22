Швеция: от коронавируса могут умереть ещё около 3000 человек

Власти Швеции прогнозируют, что от коронавируса могут умереть ещё 3000 человек, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Такой прогноз высказан в трех потенциальных сценариях, которые представило Агентство общественного здоровья.

В наихудшем сценарии пандемия продолжиться по традиционной траектории и заберет более 4400 жизней. Однако более вероятным называют сценарий, в котором продолжатся локальные вспышки заболевания. Скачок заболеваемости произойдет в результате социализации, но быстро закончится, так как люди осознают вспышку и начнут следовать рекомендации о соблюдении дистанции. При этом сценарии специалисты прогнозируют смерть 3250 человек.

Вопреки мрачным прогнозам, Агентство общественного здоровья заявило, что есть признаки замедления эпидемии.

В Швеции с начала пандемии ковидом заболели 78 166 человек, из них 5646 умерли.