Швеция признала "удивительно медленные" темпы развития коллективного иммунитета к коронавирусу

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в своем выступлении на местном радио сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей этой страны вырабатывается "удивительно медленно", поэтому в стране до сих пор сохраняется высокий риск заражения этим инфекционным заболеванием, отмечает журнал Forbes.

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Как сообщает источник, развитие иммунитета у населения было одной из целей шведской стратегии, предполагающей отказ от жесткого карантина, однако пока возложенные надежды не оправдываются. Если в городе Бергамо, который весной стал одним из эпицентров вспышки Covid-19 в Италии, антитела нашли у каждого второго жителя, то в Стокгольме — всего у 14% населения. В других крупных городах Швеции результат еще ниже: в Гетеборге 11,5%, а в Мальме — лишь 5%.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в своем выступлении на местном радио признал, что развитие коллективного иммунитета к коронавирусу в Швеции идет медленнее, чем предполагалось.

"Темпы формирования коллективного иммунитета оказались удивительно медленными, — заявил он. — Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но она присутствует, и мне сложно это объяснить".

По данным журнала Forbes, в конце апреля шведский департамент здравоохранения прогнозировал, что к 1 мая четверть всех жителей Стокгольма переболеет или заразится Covid-19, однако собственное исследование департамента по тестам, взятым в то же время, показало, что в Стокгольме переболели лишь 7,3% людей.

Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции 53 323 человека заболели коронавирусом и 4939 умерли. Для сравнения, в Дании 12 450 заболевших и 598 жертв, в Норвегии 8 660 заболевших и 242 жертвы, а в Финляндии 7117 зараженных и 326 умерших.

В начале июня Тегнелл впервые признал, что отказ от карантина был ошибкой, которая привела к большому числу смертей. Печальная статистика серьезно обеспокоила шведов, которые стали сомневаться в способности властей побороть заболевание. Согласно данным последних опросов, выбранную властями стратегию поддерживают менее половины населения страны (45%), а ведь совсем недавно ее поддерживали 63% жителей.

Напомним, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, путешественники из четырех стран Евросоюза и Европейской экономической зоны по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии в Латвию. Швеция относится к числу таких стран наряду с Великобританией, Бельгией и Португалией. Если человек в период с 12 июня по 19 июля вернулся в Латвию из этих стран либо ездил транзитом через эти страны в третьи государства, то ему необходимо провести 14 дней в самоизоляции.