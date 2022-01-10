Швеция ужесточает ограничения из-за распространения Covid-19
Foto: DELFI

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник объявила о введении в стране новых ограничений из-за рекордного уровня распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Радио Швеции.

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Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, у кого есть такая возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 по местному времени.

Также на общественных мероприятиях, где не применяют систему ковид-паспортов, смогут находиться до 50 человек.

"Мы бы все хотели, чтобы эта пандемия закончилась, в том числе и я, мы сейчас находимся в той ситуации, где каждому необходимо взять на себя ответственность", — заявила Андерссон.

Премьер отметила, что в настоящий момент коронавирус в стране распространяется рекордными темпами, система здравоохранения испытывает большую нагрузку.

Она также призвала непривитых жителей Швеции пройти вакцинацию от Covid-19.

В свою очередь глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уисел заявила, что новые ограничения будут действовать около месяца. По ее словам, в стране набирает обороты распространение штамма коронавируса "омикрон".

Всего в Швеции за время пандемии выявили более 1,4 млн заражений Covid-19, более 15 тыс. инфицированных скончались.

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