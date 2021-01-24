Швеция временно запретила въезд из Норвегии из-за нового штамма коронавируса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Правительство Швеции вводит официальный запрет на въезд из Норвегии на фоне активного распространения так называемого британского штамма вируса в районе Осло. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

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"Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он вступает в силу в полночь и действует до 14 февраля", - отметил Дамберг.

Эта мера может быть продлена при необходимости, пояснил министр. Он напомнил, что шведское управление здравоохранения призывает всех граждан, прибывших из Норвегии, сделать тест на коронавирус, а также самоизолироваться как минимум на неделю. Призыв властей к немедленному тестированию и самоизоляции касается лиц, побывавших в соседней стране в последние 14 дней, а также проживающих вместе с ними. Дамберг добавил, что запрет на въезд из Дании и Британии продлен до 14 февраля.

МИД Швеции в воскресенье также не рекомендовал совершать поездки в Норвегию. "Министерство иностранных дел вновь вводит рекомендацию против поездок без необходимости в Норвегию. Решение действует до дальнейшего уведомления", - отмечается на сайте ведомства.

Магазины в 10 коммунах на юго-востоке Норвегии, включая Осло, до конца месяца закрываются из-за вспышки так называемого британского штамма коронавируса в соседней с ними коммуне Нордре Фолло. Кроме того, запрещены все мероприятия как в помещении, так и на улице, жителей призывают работать удаленно.

На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано 55 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который был впервые зарегистрирован в Великобритании. Большинство носителей побывали в последнее время за пределами страны.

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ТАСС

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ТАСС

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Коронавирус Норвегия Швеция
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