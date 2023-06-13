Швеция выдаст Турции сторонника Курдской рабочей партии. Из-за отказов в экстрадиции Анкара блокировала расширение НАТО
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Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции 35-летнего сторонника Курдской рабочей партии в Турцию, где КРП считается террористической организацией. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила шведская общественная телекомпания SVT.

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"Мужчина был приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками, в Турции в 2013 году", — отметил представитель шведского министерства юстиции Ашраф Ахмед.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для выдачи в Турцию в рамках тюремных приговоров за преступления, связанные с наркотиками.

Решение об экстрадиции принято на внеочередном заседании правительства Швеции и будет исполнено в начале лета, уточнила SVT. После того как министерство юстиции Турции получит решение правительства Швеции о принудительной экстрадиции, мужчину должны будут забрать в течение четырех недель.

Гражданин Турции уверен, что его обвинение в наркопреступлении — только предлог

В ходе разбирательства в Верховном суде Швеции гражданин Турции утверждал, что запрос об экстрадиции для отбывания наказания за связанное с наркотиками преступление является предлогом и что "реальная причина" — в его поддержке Курдской рабочей партии.

Мужчина был осужден в 2013 году за перевозку сумки с 1,8 кг каннабиса. Отбыв менее шести месяцев наказания, он был освобожден условно-досрочно, легально покинул Турцию, переехал в Швецию и получил там разрешение на работу, пишет SVT.

По данным телекомпании, речь идет о первой экстрадиции сторонника КРП в Турцию с подачи Стокгольмом заявки на вступление в НАТО.

Турция против вступления Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия направили заявления на присоединение к НАТО в 2022 году — вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Для вступления стран в альянс необходимо одобрение всех его участников. Самую жесткую позицию заняла Турция, обвинившая Швецию в отказе выдать десятки человек, которых Анкара связывает с КРП.

В начале апреля Турция ратифицировала заявку на вступление в альянс Финляндии, но продолжает возражать против членства Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов группировок, которых Анкара считает террористами. В мае парламент Швеции принял поправки, ужесточающие антитеррористические законы страны. Ожидается, что этот шаг поможет убедить Турцию одобрить заявку страны.

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Стокгольм надеется присоединиться к альянсу уже в ходе саммита НАТО в Литве 11-12 июля.

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