Шведские ученые: риск тромбоза сохраняется полгода после ковида

Как выяснили шведские ученые, у переболевших ковидом в течение полугода сохраняется повышенный риск тромбоза. Особенно это касается пациентов первой волны заражения, у которых заболевание протекало в особо тяжелой форме.

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По словам исследователей, это лишний раз подчеркивает значение вакцинации, поскольку хотя тромбы могут возникать и после вакцинации, риск такого явления существенно ниже.

Медикам уже давно было известно, что вероятность образования тромбов у людей, переболевших ковидом, особенно если им требовалось стационарное лечение, заметно повышается. Однако они хотели выяснить, когда именно после болезни уровень риска опускается до среднестатистического.

Для этого шведские исследователи проследили за состоянием здоровья более чем миллиона пациентов, заразившихся ковидом в период с февраля 2020 по май 2021 года и сравнили их показатели с показателями 4 млн шведов того же возраста и пола, но ковидом не болевших.

В результате выяснилось, что после заражения увеличивается риск:

тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) на протяжении до трех месяцев;

тромбоза легких, или легочной эмболии, на протяжении до шести месяцев;

внутренних кровотечений, в том числе инсультов, на протяжении до двух месяцев.

Когда ученые сравнили риск тромбоза после ковида с нормальным уровнем риска, то выяснилось, что:

у каждых четырех человек из 10 тыс., переболевших ковидом, проявился ТГВ (среди тех, кто не болел ковидом, показатель составил 1 на 10 тыс.)

примерно у каждых 17 из 10 тыс., переболевших ковидом, был выявлен тромбоз легких (для тех, кто не болел ковидом, показатель составил менее 1 на 10 тыс.)

Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале BMJ, повышенный риск образования тромбов у тех, кто заболел в первую волну, был выше по сравнению со следующими волнами, скорее всего, потому, что по ходу пандемии стали улучшаться методы лечения, и уже к началу второй волны началась вакцинация людей старшего возраста.

Еще один повод для вакцинации

Риск тромбоза легких у людей, тяжело переболевших ковидом, был в 290 раз выше обычного и в семь раз выше нормы после болезни, перенесенной в мягкой форме. При этом легкая форма ковида вовсе не повышала риск внутренних кровотечений.

"Для тех, кто еще не сделал прививку, это очень даже хорошая причина пройти вакцинацию, потому что риск постковидного тромбоза куда выше риска при вакцинировании", — утверждает руководитель исследования Анна-Мария Форш Конноли из университета Умео.

И хотя ученым не удалось доказать, что именно ковид вызывает тромбоз, у них на этот счет имеется сразу несколько рабочих гипотез.

Это может быть и прямое воздействие вируса на слой клеток, выстилающий кровеносные сосуды, и повышенная воспалительная реакция на вирус, и сам организм, который начинает создавать тромбы в неправильное время.

Поскольку вакцины помогают смягчить ход заболевания, но не дают гарантированную защиту от заражения, особенно в случае с "Омикроном", медики напоминают о необходимости тщательно следить за возможными осложнениями, возникающими даже после легко перенесенного ковида, в том числе за тромбозами.

При этом ученые подчеркивают, что хотя риск возникновения тромбов слегка возрастает при вакцинации, он все равно существенно ниже и сохраняется не так долго, как риск, связанный с перенесенной инфекцией.