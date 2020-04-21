Шведы тестируют население на антитела к коронавирусу, исследователи требуют ужесточения ограничений

В Швеции началось тестирование населения на антитела SARS-CoV-2, сообщает SVT. Тестирование началось с проверки образцов крови 200 доноров в Стокгольмском регионе. У 11% доноров ученые обнаружили антитела. Ученые допускают, что болезнь могли перенести до трети жителей Стокгольма.

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Тест на антитела разработал Каролинский институт при сотрудничестве с Каролинской университетской больницей. Первые анализы были проведены в два подхода, каждый раз проверив образцы крови 100 доноров. Чтобы стать донором в Швеции, человек должен быть здоров, а с последнего случая инфекционного заболевания должны пройти две недели. Второй раунд тестирования показал, что у 11 человек из 100 были антитела к короновирусу.

Консультант Каролинской университетской больницы Ян Альберт указал, что чувствительность теста составляет 70-80%, тем не менее он уверен, что этот тест не допускает ложноположительных результатов. Число реально переболевших новым коронавирусом асимтоматических пациентов может быть на 20% выше.

Ян Альберт указал, что нынешних данных недостаточно, чтобы делать выводы, однако это позволяет приступить к более обширному тестированию населения.

Профессор математической статистики Том Бриттон считает, что новым коронавирусом могли заразиться до трети населения Стокгольма. Он отметил, что его выводы не противоречат выводам ученых Каролинского института - его расчеты могут быть немного завышены, а расчеты ученых занижены и, скорее всего, истина находятся где-то посередине.

В Швеции на 20 апреля были зафиксированы 14 777 случаев заболевания Covid-19 и полторы тысячи смертей. В отличие от других Скандинавских стран, шведское правительство решило не вводить жесткие карантинные меры и пошло путем формирования общественного иммунитета. Тактика страны многократно подвергалась критике, правительство обвиняли в том, что они ставят под угрозу жизни людей, следуя рекомендациям главного эпидемиолога страны Андерса Тегнела и отказываясь вводить строгие ограничения.

Последняя волна критики обрушилась на правительство после того, как болезнь начала распространяться в домах для престарелых. Вирусолог и один из главных шведских критиков стратегии общественного иммунитета Лена Эйнхорн считает, что политики не учли фактор асимптоматической передачи заболевания. Она и ещё 22 исследователя потребовали, чтобы политики взяли на себя контроль распространения заболевания.

На данный момент в Швеции запрещены собрания больше 50 человек, людям рекомендуют работать удаленно, а пожилым людям с плохим самочувствием советуют не выходить из дома.