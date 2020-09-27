Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

Граждане Швейцарии в ходе референдума отвергли идею о прекращении свободного передвижения между их страной и ЕС. Инициатором голосования выступила правопопулистская Швейцарская народная партия.

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Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье, 27 сентября, референдуме, подавляющим большинством голосов отвергли инициативу, ограничивающую свободное передвижение со странами Евросоюза. По официальным результатам, против проголосовали 61,7 процента участников референдума.

Инициатором проведения всенародного голосования стала правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая призвала к отмене иммиграционного соглашения с Евросоюзом, заключенного в 1999 году. В соответствии с ним, граждане ЕС получили право свободно жить и работать в Швейцарии. SVP призывала ограничить число граждан ЕС с правом на проживание и работу в Швейцарии, чтобы положить конец "неконтролируемой миграции", которая, по мнению партии, вела к росту безработицы в стране и угрожала благосостоянию и безопасности швейцарцев.

Если бы участники референдума поддержали эту инициативу, правительство страны в течение года должно было бы заключить с ЕС новый договор, а в случае провала переговоров расторгнуть старое соглашение в течение 30 дней после окончания этого срока.

Экономические последствия от инициативы SVP были бы катастрофическими

В 1990-х годах Швейцария и ЕС заключили пакет из семи двусторонних соглашений, дающих швейцарским компаниям доступ к европейскому рынку. Одна из договоренностей предусматривала свободное передвижение между Швейцарией и Евросоюзом. Расторжение одного из соглашений означало бы автоматическое прекращение действия остальных шести, таким образом, Швейцария оказалась бы исключена из общеевропейского единого рынка товаров, услуг и рабочей силы.

По этой причине инициатива Швейцарской народной партии еще до референдума вызвала широкое неприятие в стране: против нее выступили не только правительство, парламент и другие партии, но и профсоюзы и ассоциация швейцарских работодателей. Ранее власти страны заявили, что экономические последствия от принятия этой инициативы будут катастрофическими и нанесут серьезный урон отношениям с ЕС.

В настоящее время в Швейцарии проживают 8,6 млн человек, в том числе более 2,1 млн иностранцев. Почти 1,5 млн из них - выходцы из стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии или Лихтенштейна. Кроме того, сотни тысяч жителей Евросоюза, живущие в приграничных со Швейцарией районах, ежедневно ездят туда на работу.