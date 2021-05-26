Швейцария не предупреждала Беларусь о бомбе в самолете Ryanair
Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе минирования самолета. Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям Беларуси", - отметили в правительстве конфедерации.

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Правительство Швейцарии в среду, 26 мая, опровергло заявление белорусского правителя Александра Лукашенко, о том, что власти конфедерации предупредили Беларусь о бомбе, заложенной на борту самолета компании Ryanair, послужившее формальной причиной принуждения лайнера к посадке в Минске.

"Власти Швейцарии ничего не знают об угрозе минирования самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс. Поэтому руководством Швейцарии не было сделано никаких заявлений властям Беларуси по этому вопросу", - отмечается в комментарии официального представителя главы Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассиса.

Ранее в тот же день, Лукашенко заявил, что информация о бомбе была отправлена из Швейцарии и поступила одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

После вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, которого до аэропорта Минска сопровождал вооруженный ракетами класса "воздух-воздух" истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, силовики арестовали находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, Софию Сапегу. Протасевичу - администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - обвиняют в организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Александр Лукашенко Беларусь Швейцария
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