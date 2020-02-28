Швейцария отменила из-за коронавируса Женевский автосалон и другие крупные мероприятия

Федеральный совет в Берне запретил проведение мероприятий численностью более тысячи человек. В числе прочих отменен Женевский автосалон.

В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в ряде стран мира Швейцария запретила проведение крупных мероприятий. В пятницу, 28 февраля, Федеральный совет в Берне отменил, среди прочего, 90-й Женевский автосалон (GIMS), который должен был пройти со 2 по 15 марта.

По меньшей мере до 15 марта в стране не допускается проведение мероприятий, на которых присутствуют более тысячи человек, сообщило швейцарское правительство по итогам экстренного заседания. "Защита населения является для Федерального совета приоритетной задачей", — говорится в заявлении. Решение принято за три дня до начала Женевского автомобильного салона, организаторы которого ожидали порядка 600 тысяч посетителей.

Организаторы автосалона назвали здоровье всех участников приоритетом

Глава Женевского автосалона Морис Турреттини выразил сожаление в связи с отменой мероприятия, но подчеркнул, что здоровье всех его участников является "абсолютным приоритетом". "Речь идет о форс-мажорных обстоятельствах. Это горькая потеря для экспонентов, которые вложили в свое присутствие в Женеве значительные средства. Но мы убеждены, что все пострадавшие поймут это решение", — отметил он.

По его словам, еще неделю назад никто не мог предполагать такое развитие ситуации, но все изменилось после появления первых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии. Стоимость проданных на автосалон билетов будет компенсирована.

Ранее был отменен также запланированный на апрель Женевский салон часов.

По данным сайта Worldometers на 28 февраля, в Швейцарии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, вызывающим вирусную пневмонию COVID-19. В общей сложности заболевание выявлено в 57 странах мира, в данный момент коронавирусом заражены более 44 тысяч человек. Еще почти 37 тысяч пациентов уже излечились, а более 2,8 тысячи скончались от последствий заражения.