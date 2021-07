Швейцария прекратила связанное с делом Магнитского расследование

Генеральная прокуратура Швейцарии прекратила длившееся на протяжении десяти лет уголовное производство по делу об отмывании через швейцарские банки денег, похищенных из российского бюджета. Иск был подан главой компании Hermitage Capital Уильямом Браудером, который добивается привлечения к ответственности виновных в хищениях из российского бюджета и в смерти российского аудитора Сергея Магнитского.

Расследование не выявило никаких доказательств, позволяющих предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, говорится в пресс-релизе швейцарской Генпрокуратуры, опубликованном во вторник, 27 июля. Ведомство подчеркнуло, что не занималось расследованием обстоятельств гибели юриста, поскольку это не входит в его компетенцию.

В то же время в прокуратуре поручили конфисковать 4 миллиона швейцарских франков (около 3,7 млн евро) из 18 миллионов, замороженных на швейцарских счетах в начале следствия. Эти средства связаны с криминальной деятельностью в России, объяснило ведомство.

Комментируя решение, Браудер заявил, что швейцарские прокуроры прекратили расследование "после того, как одного из их ключевых сотрудников поймали на получении взятки от россиян", данной с целью закрытия дела. "Очень темное пятно на (репутации) Швейцарии", — написал глава Hermitage Capital в своем Twitter.

BREAKING: Swiss prosecutors drop Russian money-laundering inquiry in Magnitsky case. This happened after one of their key officials was caught taking bribes from the Russians to do just this. A very dark stain on Switzerland https://t.co/EN4I0mdDwa