Швейцария препятствует поставкам тяжелых вооружений Украине из Германии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Неожиданным препятствием на пути поставок тяжелых вооружений из ФРГ в Украину может оказаться позиция властей Швейцарии. Правительство в Берне запретило Германии передавать Украине боеприпасы швейцарского производства, используемые в боевой машине пехоты (БМП) Marder.

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Представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco) подтвердил факт запрета, пишет швейцарская газета SonntagsZeitung.

"Seco получил два запроса из Германии о передаче Украине боеприпасов, ранее произведенных в Швейцарии. На оба запроса был дан отрицательный ответ со ссылкой на нейтралитет Швейцарии и обязательные критерии отказа, предусмотренные законодательством о военном имуществе", - приводит издание слова представителя ведомства.

В то же время, как отмечает швейцарский интернет-портал 20min.ch, военная продукция из Швейцарии уже находится в зоне боевых действий: Великобритания отправила в Украину противотанковое оружие со швейцарскими боеголовками. Британцы пользуются лазейкой в швейцарском законодательстве: для экспорта отдельных деталей или узлов оружия не требуется специального федерального разрешения.

Швейцария после начала войны России против Украины поддержала санкции ЕС в отношении Москвы и, таким образом, по сути отошла от декларируемой практики политического нейтралитета, указывает агентство Reuters. Однако в то же время в Берне заявляют, что нейтралитет не допускает поставок оружия в зоны конфликта. В прошлом месяце Швейцария отказала Польше в поставке оружия для поддержки Украины.

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к федеральному правительству в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты типа Marder. Запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был незамедлительно передан в Федеральный совет безопасности. Теперь этому органу, возглавляемому федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в ближайшие дни предстоит решить: готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с момента начала войны России против Украины.

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