Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России вопреки своему нейтралитету

Швейцария решила применить против России такие же санкции, как и Европейский союз, вопреки своему нейтралитету.

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"В связи с продолжающейся военной интервенцией России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенные Европейским союзом 23 и 25 февраля", — говорится в сообщении правительства.

Швейцария также ввела немедленные финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Страна закрывает свое авиационное пространство для российских самолетов.

"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет оказывать помощь бежавшим в Польшу людям", — заявил Бундесрат.

В то же время Швейцария снова предложила Украине и России выступить посредником в мирном урегулировании.