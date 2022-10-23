Си Цзиньпин переизбран на третий срок на пост генсека Компартии Китая

Си Цзиньпин официально переизбран на беспрецедентный третий срок на пост генсека Компартии Китая. При новом составе Политбюро, в который вошли только его выдвиженцы, Си закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

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Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок - еще на пять лет. Он также вновь занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

До Си, со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на этом посту, но в 2018 году оно по инициативе нынешнего лидера страны было отменено.

В новый состав Постоянного комитета Политбюро вновь вошли семь человек - все они, как считается, имеют тесные связи с Си Цзиньпином.

Новый состав Политбюро говорит о силе Си, который смог везде посадить своих людей, написал старший исследователь "Фонда Карнеги" Александр Габуев.

"В то же время расклад говорит и о слабости - Си доверяет только своим выдвиженцам, а от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху (прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао - прим. Би-би-си), он поспешил избавиться как от неблагонадежных - хотя последние 10 лет они играли по новым правилам и демонстрировали полную лояльность "ядру партии", - написал Габуев в своем телеграм-канале.

Накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала.

В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый Центральный комитет и одобрили предложенные председателем Си поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой.

В этих поправках, в частности, подчеркивается центральная роль лично Си Цзиньпина в ЦК и партии в целом. Члены партии, согласно решениям съезда, должны глубоко осознать эту роль и делать все для ее поддержания и укрепления.

Кроме того, в решениях съезда подтверждена ранее внесенная в устав руководящая и направляющая роль "идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".

Съезд КПК несколько ужесточил формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Если в действовавшей до сих пор редакции устава говорилось лишь о "работе над укреплением единства китайского народа, включая соотечественников на Тайване", то в новом варианте говорится о решительном неприятии и противодействии "сепаратистам" и "попыткам провозглашения независимости Тайваня".