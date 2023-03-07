Си Цзиньпин заявил, что США "подавляют" Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с необычно резкой критикой политики США, обвинив Вашингтон в кампании по подавлению Пекина. Об этом он заявил на сессии Всекитайского собрания народных представителей 6 марта, сообщает The Wall Street Journal.

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"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", — подчеркнул китайский лидер.

Издание отметило, что ранее Си Цзиньпин не прибегал к прямой критике США в публичных выступлениях и его слова выглядят как способ переложить вину на Запад за собственную жесткую политику, которая ослабила экономику Китая.

Напомним, 24 февраля Пекин представил "мирный план" по урегулированию войны на территории Украины. Документ предусматривает прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.