"Сила в правде". По всей России проходят акции в поддержку Навального

По всей России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На митингах в Сибири и Дальнем Востоке проходят массовые задержания протестующих.

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Предполагается, что митинги "Свободу Навальному!" пройдут в 93 городах России. Также ожидаются акции солидарности в других городах мира , в том числе в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Лиссабоне, Амстердаме, Хельсинки, Праге, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ранее уже сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией, Рижская дума не согласовала митинг в поддержку Алексея Навального.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протестные акции вне закона, их организаторов заранее задерживают и приговаривают к административным арестам. К 12 часам по латвийскому времени количество задержанных превысило 200 человек.

Первые акции протеста начались в Хабаровске и Владивостоке. По подсчетам "МБХ медиа", к 11:00 по московскому времени в протестных акциях по всей России принимали участие более 15 тысяч человек. Больше всего демонстрантов во Владивостоке и Иркутске — более трех тысяч человек в каждом городе.

YouTube-канал Навальный Live ведет стрим, в котором собирается информация о ситуации вокруг протестов. За ходом событий можно также следить по текстовым трансляциям на Би-Би-Си, Медиазоне, Медузе, Deutsche Welle и других сайтах.

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке

Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021









Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021

Около 1,5 тыс. человек вышло на митинг в центре Барнаулаhttps://t.co/6tb7ljztJb pic.twitter.com/y0V9KxJFAj — Тайга.инфо (@taygainfo) January 23, 2021



В Москве органы правопорядка подготовились к акциям протеста заранее. Пушкинская площадь полностью перегорожена.



Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.

Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5

— SOTA (@SotaVision) January 22, 2021



Контекст

20 августа Алекскю Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального отправили на лечение в Германию. Власти страны объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Примерно через месяц после отравления оппозиционера выписали.

Пока Навальный был за границей, Федеральная служба исполнения наказаний потребовала заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а Следственный комитет России завел на политика новое уголовное дело о мошенничестве.

Навальный вернулся в Россию рейсом "Победы" 17 января. После прилета Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля. На следующий день суд, заседание которого проходило в отделении полиции, постановил заключить его под стражу. Навальный с 18 января находится в СИЗО "Матросская тишина", 19 января вышел его фильм о "дворце Путина", который к утру 23 января набрал уже больше 65 млн просмотров.