Сильнейший снегопад в США: без света 850 тысяч домохозяйств, есть погибшие

Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Как передала в понедельник, 3 января, Национальная метеорологическая служба страны, в столице - Вашингтоне - выпало до 23 сантиметров осадков. Непогода парализовала работу общественного транспорта и ряда федеральных учреждений.

По данным портала FlightAware, на 04.30 мск 4 января из-за непогоды были отменены более 4900 рейсов, в том числе 3173 - в США и из страны, задержаны еще около 6775 рейсов.

Как передала американская газета USA Today, без света и электроэнергии остались свыше 850 тысяч домохозяйств, не менее пяти человек погибли.

Президент США Джозеф Байден, который провел выходные в Уилмингтоне (штат Делавэр), смог вернуться в столицу на борту президентского лайнера Air Force One. Однако затем ему пришлось провести около получаса в самолете, поскольку сотрудники авиабазы Эндрюс расчищали снег на взлетном поле, чтобы подкатить трап. После этого глава государства отказался от того, чтобы по традиции добраться до Белого дома на борту президентского вертолета. В итоге Байдена доставил в столицу автокортеж.

