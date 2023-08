Сильное наводнение в Словении: страна запросила помощь у ЕС и НАТО

Словения после затяжных дождей, вызвавших обширные наводнения, продолжает бороться с последствиями стихийного бедствия, которое, по мнению ряда экспертов, может считаться сильнейшим в современной истории страны. Как в понедельник, 7 августа, передало агентство STA, число погибших достигло шести, среди них — два гражданина Нидерландов. Долины рек Сава, Драва и Мура остаются под водой.

Словения обратилась к ЕС и НАТО с просьбой о технической помощи для устранения ущерба после разрушительных наводнения и оползней.

Власти запросили 30 экскаваторов различной мощности и 30 спецмашин для регулирования водотоков, а также инженерные бригады для обслуживания техники, сообщило агентство dpa. Любляне также требуются 20 сборных мостов длиной до 40 метров каждый.

У НАТО власти попросили пять военных вертолетов грузоподъемностью не менее 5 тонн для транспортировки грузов, а также 200 военнослужащих для выполнения задач по спасению и оказанию помощи.

Slovenia launched 3,700 rescue operations in 36 hours after being hit with the worst natural disaster in over 30 years. pic.twitter.com/p79LBCYpQu