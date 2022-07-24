Сильный ливень в Сочи: затоплены несколько районов, есть погибший

После сильного ливня в Сочи река Бзугу вышла из берегов, несколько районов города оказались затоплены. Потоки воды сносили легковые автомобили. Мэр города сообщил о гибели одного человека.

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Сильный ливень начался в городе еще в ночь с пятницы на субботу. Тогда в Лазаревском районе выпало 89 мм осадков, а пресс-служба МЧС России сообщила, что уровень в реках Сочи поднялся до критических отметок, передавало агентство "Интерфакс".

Из-за ливня оказался затоплен двухсотметровый участок трассы А-147 (Джубга - Сочи).

В субботу днем власти города предупредили о новом грозовом фронте - с 18:00 ожидали сильные ливни, а над морем - смерчи.

Тогда же государственное агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что в четырех районах Сочи — Лазаревском, Хостинском, Центральном и Адлеровском — из-за непогоды подтопило придомовые территории.

Ближе к ночи воскресенья пришли первые сообщения о том, что после прошедшего ливня река Бзугу вышла из берегов. Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что "основной удар" приняли Центральный и Хостинский районы города.

В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

Бляяя … у нас «вторая серия» потопа и по всей видимости намного сильнее чем вчерашняя ! 😡⛈⛈⛈ — Громов Сергей (@sohi1962) July 23, 2022

В ночь с субботы на воскресенье пресс-служба администрации Сочи сообщила, что датчики опасных явлений, измеряющие уровень воды, сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста. Подтопление подстанций привело к отключению электроэнергии, сообщил "Интерфакс".

Река Бзугу в Хостинском районе Сочи вышла из берегов В городе оказались заперты в автобусах люди, потоки воды сносят автомобили, ливень не прекращается несколько часов. pic.twitter.com/wcNRDh0PX8 — Сан Саныч (@ro8KgQdZ4lonLSm) July 24, 2022

Глава города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале написал, что в результате сильного ливня в ночь на 24 июля погибла женщина.

В том же посте Копайгородский написал, что в результате ливня "несколько улиц было затоплено": "Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путём. Из подвалов, с цокольных этажей - выкачивает техника".

Глава города также сообщил, что "много жителей сейчас без света из-за подтопления электроподстанции".