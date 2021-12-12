Сильный снегопад на Дальнем Востоке России: амурские тигры под угрозой исчезновения
Foto: Tambako The Jaguar / cc

Необычно глубокий снег мешает тиграм и другим животным, таким как олени и кабаны, находить пищу, предупредил в воскресенье Всемирный фонд дикой природы.

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"Снежный ад" становится смертельно опасным, считают в международной организации по охране природы.

В начале зимнего сезона на нижних участках снежный покров составляет от 50 до 80 сантиметров, а в горах — более метра. Многие животные не могут пробиться сквозь толстый снежный покров.

"Браконьеры уже воспользовались чрезвычайной ситуацией и устроили незаконную охоту", — сказал Маркус Радай, представитель немецкого офиса Всемирного фонда дикой природы.

Радай также выразил обеспокоенность тем, что количество конфликтных ситуаций между животными и людьми будет увеличиваться, поскольку тигры и другие дикие животные могут приближаться к населенным пунктам в поисках пищи.

Местные жители уже заметили, что тигры стали более активными. Команды экспертов следят за ситуацией в Хабаровском крае и Еврейском автономном округе, где ситуация наиболее опасна для тигров.

По оценке Всемирного фонда дикой природы, тигр должен съедать около десяти килограммов мяса в день.

Амурские тигры — животные, находящиеся под угрозой исчезновения, которые находятся под особой охраной. Их количество в России оценивается в 540. В основном они проживают в Амурской области Дальнего Востока.

Браконьеры могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до четырех лет и серьезному штрафу за незаконную охоту на амурского тигра.

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