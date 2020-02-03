Симптомы вируса нашли у почти 20 человек, эвакуированных Францией из Уханя

2 февраля Франция эвакуировала спецрейсом из Уханя 250 человек, в том числе 64 своих гражданина. Около 20 пассажиров этого рейса проявляют признаки заражения коронавирусом.

У около 20 пассажиров самолета, арендованного Францией для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV, проявляются симптомы вызываемой им легочной болезни. Об этом заявила в воскресенье, 2 февраля, в Париже министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, добавив, что в ближайшее время эти пациенты пройдут медицинское обследование. В их числе как французы, так и граждане других стран.

Второй самолет с эвакуированными из Китая французами, приземлился 2 февраля на военном аэродроме Истр, расположенном вблизи города Марселя. На борту находились 250 пассажиров, в том числе 64 гражданина Франции и жители других европейских стран, эвакуированные французами из Уханя в рамках акции солидарности.

До сегодняшнего дня во Франции было зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом.

Эвакуация граждан Германии из Уханя

В субботу, 1 февраля, спецоперацию по эвакуации граждан Германии и членов их семей из Уханя провел и бундесвер. На борту самолета, приземлившегося вечером этого дня во Франкфурте-на-Майне, находились в общей сложности 128 человек. Как стало известно позже, у двоих пассажиров этого спецрейса были обнаружены признаки заражения коронавирусом.

В настоящий момент они находятся в университетской клинике Франкфурта-на-Майне. По словам главврача клиники Юргена Графа (Jürgen Graf), оба гражданина Германии, у которых был диагностирован коронавирус, находятся на карантине, с медицинской точки зрения, они в хорошем состоянии.

Число зараженных коронавирусом в мире

По данным на воскресенье, 2 февраля, число зараженных китайским коронавирусом по всему миру достигло 14 380 пациентов. При этом за последние сутки было зарегистрировано рекордное число новых заражений: 2580. В КНР инфекция уже привела к гибели 304 человек. Только в провинции Хубэй, где находится город Ухань, за прошедшие сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов.

На сегодня известно также об около 150 случаях заражения коронавирусом за пределами Китая.