Синан Оган, занявший третье место в первом туре выборов в Турции, призвал во втором голосовать за Эрдогана

Кандидат на пост президента Турции Синан Оган, который в прошедшем 14 мая первом туре выборов набрал 5,17% голосов, призвал сторонников во втором туре поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. С соответствующим заявлением, сообщает газета Hürriyet, политик выступил в понедельник, 22 мая.

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Объясняя свое решение, Оган отметил, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах. "В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса", — цитирует политика издание Bianet.

Оган баллотировался от блока националистических партий "Альянс АТА", и не все участники объединения заняли аналогичную позицию. Например, лидер партии "Адалет" Векдет Оз уже объявил, что во втором туре поддерживает оппонента Эрдогана, кандидата от оппозиционной коалиции Кемаля Кылычдароглу. В свою очередь, председатель партии "Зафер" Умит Оздаг выступит с заявлением сегодня, отмечает "Турецкая служба BBC".

В первом туре президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур голосования состоится в воскресенье, 28 мая.

На выборах в турецкий парламент, которые также прошли 14 мая, победу одержала коалиция во главе с правящей Партией справедливости и развития, получив суммарно 323 мандата из 600.