Синдзо Абэ: экс-премьер Японии, который 27 раз обсуждал с Путиным Курилы

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии два раза и в итоге занимал этот пост дольше всех других руководителей правительства страны. За время правления Абэ боролся с последствиями аварии на "Фукусиме", сблизился с Дональдом Трампом и неустанно пытался договориться с Владимиром Путиным о Курилах.

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67-летний Абэ был также известен своим "ястребиным" подходом к международной политике, противоречащим устоявшимся в стране антимилитаристским настроениям, и смелой экономической стратегией по выходу из рецессии, которая получила название "Абэномика".

Будучи сторонником консервативного национализма, Абэ возглавлял Либерально-демократическую партию Японии (ЛДП), которая при его руководстве дважды побеждала на всеобщих выборах.

В первый раз на пост премьер-министра Абэ был избран в 2006 году. Но тогда он продержался в должности всего чуть более года. Год оказался полным скандалов, и Абэ ушел в отставку.

Но в 2012 году он, к удивлению многих, снова стал главой правительства и на этот раз сумел пробыть на этом посту восемь лет, до 2020 года. Его срок должен был закончиться на год позже, но Абэ снова сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.

Когда Абэ стал премьером во второй раз, экономическая стагнация в Японии который год усугублялась, и он пошел на решительные меры, чтобы оживить экономику и добиться роста. Его политика, основанная на денежном стимулировании в крупных масштабах, привела, как считают эксперты, к видимым положительным результатам.

На правление Абэ также пришлось самое мощное в истории страны землетрясение, которое потрясло в 2011 году восточную часть Японии. За ним последовало цунами, ставшее причиной ядерной катастрофы на атомной электростанции "Фукусима-1". Тогда погибло почти 20 тыс. человек.

В 2020 году, после нескольких недель неопределенности и спекуляций, Абэ ушел в отставку, объяснив, что нуждается в лечении.

Это произошло всего через четыре дня после того, как Абэ побил рекорд продолжительности пребывания на посту главы правительства в Японии.

На протяжении многих лет Абэ боролся с хроническим язвенным колитом. На эту болезнь он сослался и в 2007 году, когда покидал пост премьер-министра в первый раз.

Нынешний премьер Фумио Кисида был близким его соратником, а сам Абэ до своей смерти оставался влиятельной фигурой в японской политике.



Путь к власти

Будучи сыном бывшего министра иностранных дел и двоюродным внуком бывшего премьер-министра, Синдзо Абэ принадлежал к политической элите Японии.

В парламент он впервые избрался в 1993 году, а в 2005-м оказался на передовой японской политики, когда премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми назначил его на влиятельную должность генерального секретаря кабинета министров.

Спустя год 52-летний Абэ стал самым молодым премьер-министром Японии за всю ее послевоенную историю.

Но его администрацию ждала серия серьезных скандалов: от самоубийства министра сельского хозяйства, подозревавшегося в финансовых махинациях, до проблем при компьютеризации пенсионной системы, которые привели к потере данных миллионов японцев.

ЛДП потерпела крупное поражение на выборах в верхнюю палату парламента в июле 2007 года, а в сентябре Абэ ушел в отставку, сославшись на язвенный колит.

Но в 2012 году Абэ вернулся, заявив, что смог взять заболевание под контроль с помощью медикаментов, и снова был избран премьер-министром. Впоследствии его переизбирали еще дважды — в 2014-м и в 2017-м, в результате чего он стал рекордсменом по сроку нахождения у власти в Японии.

ЛДП изменила свои правила, чтобы позволить Абэ баллотироваться на третий срок, и его влияние внутри партии оставалось неоспоримым, несмотря на не всегда высокую популярность среди населения.

Националист со спорными взглядами

Абэ был известен своей "ястребиной" позицией в вопросах обороны и международной политики и много лет добивался изменения послевоенной конституции Японии, основанной на принципах пацифизма.

Написанная американцами конституция 1947 года запрещает Японии иметь свою полноценную армию — у нее есть только Силы самообороны, и консерваторы, к которым причислял себя Абэ, считают это напоминанием об унизительной капитуляции японцев во Второй мировой войне.

Националистические взгляды Абэ были причиной трений в дипломатических отношениях с Китаем и Южной Кореей. В частности, начиная с 2013 года он регулярно посещал токийский храм Ясукуни, который в соседних странах считают символом японского милитаризма. После Второй мировой войны в нем поминают погибших японцев, включая казненных военных преступников.

Лево-демократические фракции в самой Японии также высказывали недовольство визитами Абэ в этот храм, видя в них попытку обелить историю страны и забыть о страшных преступлениях, совершенных японскими военными против соседей.

После этого в 2019 году было еще несколько встреч, на которых Абэ призывал Путина к мирному договору, однако сдвигов так и не произошло.

"Нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", — говорил тогда Абэ.

В 2020 году японские СМИ анонсировали приезд Абэ на парад Победы в Москве, но эти планы перечеркнула пандемия коронавируса.

В интервью журналу Economist, опубликованному в мае 2022 года, Абэ сказал, что прогресс в вопросе передачи южных Курил Японии был близок, и сам Путин, по его мнению, был готов пойти навстречу Японии, "но заколебался перед лицом сильного сопротивления" внутри страны.

"Даже у него нет абсолютной диктаторской власти, и даже он не может все сам решать",- сказал о Путине Синдзо Абэ.

В этом интервью Абэ также подчеркнул, что нападение России на Украину стало новым аргументом в пользу милитаризации Японии, которой он добивался, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев теперь поддерживают увеличение расходов на оборону.

Абэ осудил нападение России на Украину, добавив что для остального мира единственный путь вперед — это полностью поддерживать Украину и противостоять российской агрессии.

"Это единственный способ защитить мировой порядок, который мы создавали со времен окончания Второй мировой войны", — добавил Абэ.

Отношения с США

Синдзо Абэ стал первым мировым лидером, согласившимся встретиться с Дональдом Трампом, когда того избрали президентом США в 2016 году.

Благодаря хорошим отношениям Абэ с Трампом Японии удалось избежать повышения торговых тарифов — в отличие от Китая, которому тогдашний американский лидер объявил торговую войну. Однако Токио пришлось увеличить финансирование американских военных баз, расположенных в стране.

Экономика и Covid-19

Экономическая политика Абэ, названная в честь него "Абэномикой", помогла восстановить экономический рост во время его первого срока.

Отрицательные процентные ставки в краткосрочном периоде дали возможность потребителям и компаниям брать дешевые займы и больше тратить. Это позволило правительству вкладывать больше в инфраструктуру и предоставлять налоговые льготы.

Реформы Абэ также должны были помочь трудоустройству женщин и привлечь мигрантов на пустовавшие рабочие места.

Но его достижения не были долгосрочными, и весной 2020 года рецессия вернулась в Японию.

Пандемия коронавируса и политика Абэ по ее сдерживанию тоже ударили по экономике и по популярности премьера.

Критики говорили о том, что его кампания по развитию внутреннего туризма привела к распространению инфекции.

На международном уровне Абэ активно продвигал идею Транстихоокеанского партнерства — гигантского торгового соглашения между 11 странами. Считается, что благодаря ему оно выжило после 2017 года, когда из соглашения вышли США под руководством Трампа.

Отставка и смерть

После того, как Абэ объявил об отставке 28 августа, между фракциями его партии начались трения, так как он не назвал преемника.

В конечном счете новым главой правительства ненадолго стал Ёсихидэ Суга, ветеран кабинета министров. Затем его сменил нынешний премьер Фумио Кисида. Оба политика оставались близки с Абэ, который продолжал оказывать влияние на японскую политику.

8 июля Синдзо Абэ принял участие в митинге возле вокзала города Нара в поддержку кандидата от его партии на предстоявших выборах верхней палаты парламента Японии.

Он выступал с речью, когда сзади к нему подошел мужчина с самодельным ружьем и выстрелил в Абэ два раза. В убийстве подозревается 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее состоявший в морских силах самообороны Японии. Его задержали на месте преступления.

В 17:03 по местному времени Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных ранений. По словам медиков, за его жизнь боролись четыре с половиной часа, пытаясь остановить кровотечение.