Синяя галочка в твиттере станет платной для всех. А бесплатные аккаунты показывать в основной ленте больше не будут

Глава Twitter Илон Маск объявил об изменении в работе платной функции Twitter Blue: с 15 апреля в основной ленте будут показываться твиты только с верифицированных аккаунтов, оплативших ежемесячную подписку. Кроме того, только платные аккаунты смогут голосовать в опросах.

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Сообщения от бесплатных аккаунтов не будут включаться в ленту рекомендованных твитов.

На прошлой неделе компания объявила, что снимет верифицированный статус с некоторых аккаунтов, созданных до покупки компании миллиардером Маском.

В настоящий момент "синяя галочка", дающая доступ к дополнительным функциям, обходится пользователям в семь долларов в месяц.

По словам Маска, новые правила — единственный действенный способ борьбы с ботами, использующими искусственный интеллект.

"В противном случае это безнадежно проигрышная битва, — написал Маск. — По той же причине для участия в голосованиях будет требоваться верификация".

Ранее Маск заявил, что платная верификация значительно увеличивает стоимость использования ботов и облегчает их выявление.

Однако некоторые пользователи соцсети этот шаг не одобрили.

Бывший сотрудник команды верификации твиттера, попросивший не называть его имени, сказал Би-би-си: "Целью номер один для моей команды была защита пользователей от вреда в реальном мире, а это, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположным результатам. Верифицированные пользователи будут использовать свою власть и свое присутствие на платформе, чтобы влиять на что угодно — от дезинформации до реального вреда для пользователей по всему миру. Это незаметная угроза, которую никто не видит".

Платные "синие галочки" впервые появились в ноябре и вызвали хаос: пользователи начали выдавать себя за крупные бренды или знаменитостей (в частности, в твиттере расплодились фальшивые "илоны маски"), а верифицированный аккаунт придавал их постам дополнительный вес.

Все это вынудило Twitter поставить платную верификацию на паузу всего через неделю после запуска сервиса. В декабре ее немного доработали и запустили заново.

Twitter Blue привлек внимание и людей и групп с неоднозначной репутацией — например, чиновников "Талибана" (организация запрещена в России) и их сторонников.

Твиты верифицированных пользователей имеют приоритет над постами с бесплатных аккаунтов. Подписчики также имеют доступ к дополнительным функциям, включая возможность редактировать сообщения.

Ранее "синяя галочка" обозначала подлинность аккаунта. Twitter выдавал ее бесплатно, но кто ее получит, решала сама компания. Теперь хозяевам верифицированных аккаунтов придется платить, чтобы сохранить этот статус.

Как отмечает Джеймс Клейтон, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке, покупая Twitter, Маск был полон амбиций и собирался вернуть на платформу "свободу слова". Он не раз говорил, что пользователи должны доверять платформе, и подчеркивал, что она — не способ зарабатывать деньги.

Сейчас, однако, политика Twitter сильно отличается от этих идеалов.

Понимая, что увеличить доходы от рекламы не получится, Маск обратился к модели, основанной на подписке. Но и она не спасла положение — массового перехода к платной подписке не случилось. И тогда Маск пошел ва-банк.

В твиттере есть два алгоритма — лента рекомендуемых твитов "Для вас" и лента твитов от людей, за которыми вы следите.

Новая политика компании, по сути, отсечет бесплатных пользователей от одного их этих потоков, и у их твитов будет куда меньше шансов быть увиденными, лайкнутыми и ретвитнутыми широкой аудиторией.

По мнению Клейтона, побеседовавшего с бывшими сотрудниками, в сочетании с сокращением сотрудников, отвечающих за борьбу с дезинформацией, новые правила могут представлять нешуточную опасность для компании — ее оккупируют тролли и люди, распространяющие дезинформацию.

Сама концепция твиттера, предполагающая продвижение постов в зависимости от их содержания и качества и бывшая одним из главных факторов его успеха, тоже окажется под угрозой.