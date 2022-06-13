SIPRI оценил риск применения ядерного оружия как максимальный со времен холодной войны

Шведский аналитический центр подчеркивает, что, несмотря на заявления о недопустимости ядерной войны, владеющие такие оружием государства развивают свои арсеналы.

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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил свой годовой отчет, посвященный проблемам ядерного оружия и разоружения. Исследователи пришли к выводу, что впервые за несколько десятилетий общий размер мировых ядерных арсеналов может увеличиться.

"Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны", — подчеркнул директор SIPRI Дэн Смит.

Согласно подсчетам исследователей, ядерные державы продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы. SIPRI прогнозирует, что в следующем десятилетии их запасы, вероятно, увеличатся. "Есть явные признаки того, что сокращение глобальных ядерных арсеналов, которое было характерно с момента окончания холодной войны, закончилось", — сказал Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы по оружию массового уничтожения.

Как утверждает SIPRI, к началу 2022 года в мире насчитывалось 12705 боеголовок, из них около 9440 были готовы для потенциального использования. Около 2000 единиц ядерного оружия — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Хотя на РФ и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире, другие страны также увеличивают свои запасы. SIPRI подчеркивает, что это противоречит проводившейся в предыдущие десятилетия политике постепенного разоружения. "Отношения между великими державами мира существенно ухудшились в то время, когда человечество и планета сталкиваются с целым рядом серьезных и неотложных общих проблем, которые можно решить только путем международного сотрудничества", — отметил Стефан Левен, председатель правления SIPRI.