Сирия признала независимость ДНР и ЛНР

Сирия приняла решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на «официальный источник» в министерстве иностранных дел страны, пишет "Медуза".

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"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики", — заявил собеседник SANA.

В середине июня власти ДНР заявили, что президент Сирии Башар Асад сообщил представителям самопровозглашенной республики о решении начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины. Через три дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, среди целей которого была заявлена защита жителей самопровозглашенных республик.

Кроме России, независимость ДНР и ЛНР признали Южная Осетия (в 2014 году) и Абхазия (в 2022 году).