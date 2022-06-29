Сирия признала независимость ДНР и ЛНР
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сирия приняла решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на «официальный источник» в министерстве иностранных дел страны, пишет "Медуза".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики", — заявил собеседник SANA.

В середине июня власти ДНР заявили, что президент Сирии Башар Асад сообщил представителям самопровозглашенной республики о решении начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины. Через три дня после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, среди целей которого была заявлена защита жителей самопровозглашенных республик.

Кроме России, независимость ДНР и ЛНР признали Южная Осетия (в 2014 году) и Абхазия (в 2022 году).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Идеи для семейного отдыха с детьми