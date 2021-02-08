СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Следственный комитет (СК) Беларуси добивается экстрадиции бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало из Латвии. Ведомство направило документы в Генеральную прокуратуру об инициировании данного вопроса, сообщил в понедельник, 8 февраля, телеканал "Беларусь-1".

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По данным государственного телеканала, незарегистрированный кандидат на выборах 2020 года обвиняется в совершении "ряда коррупционных преступлений" и "получении крупной взятки".

Валерий Цепкало уехал из Беларуси в конце июля 2020 года с двумя детьми в Россию после получения информации о готовящемся задержании. В настоящее время он и его супруга Вероника Цепкало, ставшая одним из лидеров оппозиционного движения наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, проживают в Латвии.

СК запросил экстрадицию Путило и Протасевича

Ранее СК Беларуси через Генпрокуратуру запросил у Польши экстрадицию Степана Путило — основателя популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а также Романа Протасевича — главного редактора этого канала. "С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", — заявил 7 февраля глава международно-правового отдела СК Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня".

Протесты в Беларуси, начавшиеся в день голосования на президентских выборах 9 августа, не затихают уже полгода. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола правоохранителей в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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