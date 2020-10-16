СК Беларуси: Светлана Тихановская объявлена в международный розыск (дополнено)

Следственный комитет (СК) Беларуси в пятницу, 16 октября, подтвердил, что один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Тихановскую разыскивают по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси, пишет Deutsche Welle.

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Следствие считает, что Тихановская с помощью СМИ или интернета призывала к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики, сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на представителя ведомства.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что не придает особого значения решению властей объявить ее в международный розыск, и выражает уверенность, что после смены режима Александра Лукашенко все подозрения будут сняты, сообщает ru.delfi.lt. "Ничего нового для меня. У нас есть только один путь - победить, и мы обязательно победим. И тогда со всех, кто был объявлен в розыск, на ком "висят" обвинения всякого рода, (с них - ред.) все обвинения будут сняты", - заявила Тихановская журналистам в Вильнюсе в пятницу.

Она сказала, что видит свое будущее в Беларуси "после смены власти, после того, как она будет безопасной страной, в котрой есть закон".

В Беларуси свыше 2 месяцев не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Светлана Тихановская, основная соперница Лукашенко на выборах, была вынуждена покинуть страну.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них — глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

"Народный ультиматум" Тихановской Лукашенко



Тихановская 13 октября предъявила действующему президенту страны "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.