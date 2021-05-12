СК сообщил о диагностированном у стрелка из Казани заболевании мозга
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Ильназ Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга, сообщили в Следственном комитете.

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Расстрелявший школьников и взрослых в Казани Ильназ Галявиев обращался к врачам в связи с сильными головными болями, сообщил Следственный комитет.

"По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи добавили, что сейчас поведение Галявиева характеризуется как "неадекватное", и это "препятствует полноценному проведению следственных действий с ним".

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