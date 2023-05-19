Скандал с пожертвованиями Украине: депутат парламента Эстонии Лехтме сложила мандат

Депутат парламента Эстонии Йоханна-Мария Лехтме (партия Eesti 200), оказавшаяся в центре скандала с пожертвованиями для Украины, приняла решение сложить мандат. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

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Член парламентской фракции партии Eesti 200 Йоханна-Мария Лехтме объявила о том, что покидает кресло депутата Рийгикогу. Фракция заняла осторожную позицию в отношении запутанных финансовых дел Лехтме — все ждут судебную оценку произошедшему.

"Это мое личное решение. Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности", — сказала Лехтме. Она по-прежнему заявляет, что даст исчерпывающие ответы в рамках расследования.

В течение последнего года негосударственная организация Slava Ukraini, которой руководила Йоанна-Мария Лехтме, собрала около 6,5 млн евро на помощь Украине. Лехтме получила орден и несколько почетных званий, а в марте 2023-го года стала депутатом эстонского парламента, набрав невероятное для политического новичка количество голосов. Вскоре выяснилось, что 1,5 млн евро получили украинские партнеры с сомнительной репутацией.

В марте фонд объявил о начале финансового аудита. Как выяснила газета Eesti Päevaleht, в центре скандала — украинская НГО "Все для перемоги" и коммерческая фирма IC Construction, связанные с бывшим вице-мэром Львова Геннадием Васькивом и получившие от эстонских жертвователей до 1,5 млн евро. На прошлой неделе экс-директор IC Construction Александр Чернов был задержан по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Сам он считает, что его подставили из-за готовности рассказать правоохранителям о злоупотреблениях при передаче помощи Украине.

Телеканал ETV+ взял у Чернова большое интервью, в ходе которого тот заявил, что Лехтме была в курсе нецелевого использования средств и намекнул, что между ней и Васькивом были не только деловые отношения.

В пятницу газета Eesti Ekspress сообщила, что Лехтме на предыдущем месте работы попалась на краже и была вынуждена уволиться. Об этом заявила учредитель коммуникационной компании Miltton Анника Аррас. По ее словам, Лехтме во время работы на Аррас в проекте EWA (Европейская женская академия) подделала документы о расходах и присвоила "четырехзначную сумму евро". Мошенничество было обнаружено позднее, когда Лехтме уже работала в Miltton.

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Когда Аррас предъявила Лехтме документы, подтверждающие присвоение, они заключили соглашение, что Лехтме возместит недостающие деньги и уволится из Miltton. Аррас пообещала Лехтме, что эта история останется между ними при условии, что Лехтме больше никогда не сделает ничего подобного.

В марте 2023 года Лехтме была избрана в парламент по списку Eesti 200. Она получила на выборах 5251 голос, что стало лучшим результатом среди кандидатов от этой партии.