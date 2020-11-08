Скандал в Эстонии: глава МВД и министр финансов заявили, что выборы в США сфальсифицированы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявили на радио TRE, что результаты выборов в США сфальсифицированы и вступление Джо Байдена в должность президента было бы началом упадка Америки.

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"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, — сказал Мартин Хельме. — По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".

"Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", — добавил он.

По оценке Марта Хельме, Джо Байдена избрало президентом Америки глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы", — сказал министр внутренних дел.

Несколько раз в течение передачи также обсуждали возможность, что в Америке вспыхнет гражданская война. "Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, — описал Март Хельме. — И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас раскритиковал поведение Марта и Хельме, пояснив, что народ Америки выбирает своих руководителей на свободных выборах и для Эстонии сильная трансатлантическая связь и углубление двустороннего сотрудничества с США в сфере обороны всегда является внешнеполитической целью, будь у власти президент из республиканцев или демократов.

"Нападающая риторика в адрес одного из наших самых важных союзников поэтому крайне безответственна. Выступления Марта и Мартина Хельме при оценке результатов выборов в США не серьезны и даже абсурдны , — подчеркивает он. — Члены правительства Эстонии должны уметь оставаться взвешенными, комментируя внутреннюю политику нашего самого большого союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США. Я передал напрямую это же самое сообщение и председателю EKRE".

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