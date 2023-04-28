Скандал в Эстонии: помогающее Украине НКО тратило подозрительно много денег на ремонт машин

В Эстонии набирает обороты скандал вокруг НКО „Слава Украине". Сначала издание Eesti Päevaleht сообщило, что почти полтора миллиона евро с благотворительных сборов было переведено в частную компанию мастера маникюра во Львове, а теперь Delfi.ee со ссылкой на Postimees пишет, что НКО тратило на ремонт машин "скорой помощи" более чем в два раза больше реальной стоимости такого ремонта.

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По словам руководителя НКО „Слава Украине" Йоханны-Марии Лехтме, за ремонт одной машины скорой помощи в Украине они платили около 3500 евро. В своем интервью она объяснила, что было решено ремонтировать машины именно в Украине, поскольку в Эстонии это стоило бы намного дороже. „Если в Эстонии за изготовление одного автомобиля скорой помощи нужно было заплатить 6500 евро, то в Украине была возможность сделать это за 3500 евро, причем за более короткий срок. И мы решили, что автомобили будут доставляться в Польшу, а затем в Украину", — сказала она.

Первоначально планировалось сотрудничать с фондом All For Victory, но в итоге была выбрана частная компания IC Construction.

„НКО „Слава Украине" требовались счета за сделанную работу. Нужны были расходные документы, и фирма могла предоставить их нам. Именно так обстояли дела. Не было никакой схемы. Значение имели сроки сборки автобусов скорой помощи и их цена. И прозрачность, что их изготовление обошлось именно в такую сумму", — аргументировала Лехтме.

Однако выяснилось, что 3500 евро, которые тратит „Слава Украине", обычно во Львове ремонт не стоит. Журналисты нашли мастерские, которые даже готовы сделать эту работу бесплатно, а самое дорогое предложение составило 1500 евро. Таким образом выяснилось, что фирма IC Constructions сама не ремонтировала автомобили, и Лехтме не знает, кто на самом деле это делал и за какую цену.

В середине апреля издание Eesti Päevaleht рассказало о том, что в прошлом году доход от продаж частной украинской фирма IC Construction составил около миллиона евро, при этом фирма заработала чистой прибыли около 250 000 евро. Почти 100% оборота предприятия обеспечило эстонское НКО „Слава Украине". К IC Construction имеют отношение партнеры НКО „Слава Украине" Геннадий Васькив и Роман Панасюк, тесно связанные с Лехтме.

После публикации статьи руководитель НКО „Слава Украине" Йоханна-Мария Лехтме поначалу утверждала, что все это подлая информационная операция, и украинские партнеры герои, однако вскоре Лехтме заговорила иначе. В передаче „Pealtnägija" ("Очевидец") она заявила, что чувствует себя обманутой, и клялась, что ничего не знала о схеме, с помощью которой деньги, пожертвованные жителями Эстонии, были перечислены частной фирме.