Скандал в Финляндии: министр назвал жителей Ближнего Востока „пустынными обезьянами"

Министр экономического развития Финляндии Вилле Рюдмaн использовал расистскую риторику в личной переписке со своей подругой, пишет Delfi.ee со ссылкой на финские СМИ.

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Как пишет Helsingin Sanomat, Рюдман в переписке называл жителей Ближнего Востока обезьянами и пустынными обезьянами, а также писал, что ландыши распространяются и размножаются, как сомалийцы.

Глава правительства Петтери Орпо (КП) прокомментировал информацию газеты Helsingin Sanomat, согласно которой министр экономического развития Вилле Рюдман (ИФ) использовал в частной переписке расистскую риторику.

Орпо назвал абсолютно важным тот факт, что Рюдман в своем Твиттере выразил приверженность правительственному антирасистскому меморандуму. Орпо выразил надежду на то, что правительственная коалиция продолжит свою работу.

– Несмотря на то что речь шла о частной переписке, используемая лексика была недопустимой, и я не могу одобрить подобной риторики. Но вот о чем надо позаботиться, так это о работе правительства, — сказал Орпо в интервью Yle.

Орпо сообщил, что председатели правящих партий обсудили данный вопрос в пятницу утром. Партийные лидеры выразили надежду, что все вопросы будут решены, и правительство приступит к выполнению своих обязанностей.

– Правительственная программа не только приведет в порядок экономику Финляндии, но она также содержит очень важные положения, направленные на созидание равноправного общества и укрепление правового государства.