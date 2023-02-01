Скандал в Литве: экс-депутата Сейма подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Экс-депутату Кристиенасу Бартошявичюсу предъявлены подозрения в сексуальном насилии над малолетними и развращении лиц младше 16 лет, об этом 1 февраля сообщила Генпрокуратура Литвы. Подозревают, что преступления Бартошявичюс совершал будучи депутатом. Ему назначены меры пресечения. Сообщается, что Бартошявичюса допросили.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент в деле 4 пострадавших, которые на момент совершения преступных действий были малолетними или несовершеннолетними. Более подробная информация об обстоятельствах не будет предоставляться в интересах потерпевших.

Решением прокурора подозреваемому назначены следующие меры пресечения — письменная подписка о невыезде и запрет на общение с потерпевшими и изъятие документов.

Подозреваемый и его адвокат не имеют право предоставлять третьим лицам информацию о расследовании в интересах потерпевших. Материалы следствия показывают, что подозреваемый совершал преступления будучи депутатом парламента. Как указывает прокуратура, К. Бартошявичюсу предъявлены подозрения в возможном совершении преступных деяний, предусмотренных в 3 и 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи Уголовного кодекса (УК). В 3 части 150 статьи УК указывается, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.