Скандал в Нидерландах: принцесса королевской семьи в эпоху пандемии устроила вечеринку на свое 18-летие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

После общественной критики королевская семья Нидерландов выразила сожаление в связи с вечеринкой в честь 18-летия наследницы престола принцессы Амалии. "Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию (празднования. — Ред.) не лучшей идеей", — написал премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту, обнародованном в среду, 15 декабря.

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"Семья стремилась ответственно отнестись к коронавирусным ограничениям, собравшись на свежем воздухе и приняв меры предосторожности", — отмечается в письме. Все гости на прошедшем 11 декабря праздновании были привиты и сдали тесты, а также старались соблюдать дистанцию в 1,5 метра. По сообщениям нидерландских СМИ, на мероприятие был приглашен 21 человек.

В Нидерландах введен частичный локдаун из-за пандемии

Формально действующие коронавирусные ограничения нарушены не были. По действующим в стране правилам, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Но это распространяется на собрания в закрытых помещениях. В то же время празднование принцессы Амалии пришлось на момент, когда в Нидерландах не хватает коек для больных с ковидом, и к борьбе с пандемией подключилась армия. В королевстве введен частичный локдаун: бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины — уже в 18 часов.

По достижении совершеннолетия принцесса Амалия вошла в Государственный совет Нидерландов. Ранее, в июне, она отказалась от права на ежегодный доход в размере 1,6 млн евро.

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