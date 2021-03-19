Скандал в Норвегии: премьер-министр страны нарушила ограничения, устроив вечеринку на день рождения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Норвегии началось расследование в отношении премьер-министра страны Эрны Сульберг. Ее подозревают в нарушении карантинных ограничений, предусматривающих, в частности, запрет собираться вместе более 10 человек, сообщает Bloomberg в пятницу, 19 марта.

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19 марта полиция Норвегии заявила о начале расследования в отношении Сульберг. Кроме того, премьера раскритиковал министр здравоохранения Норвегии.

Сульберг пригласила свою семью на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 60-летие. 25 февраля в ресторане собрались 13 членов семьи премьер-министра, но она сама прийти не смогла из-за визита в больницу. На следующий день состоялась вторая вечеринка в арендованной квартире — на ней собрались 14 человек, включая саму Сульберг.

О возможном нарушении ограничений премьером 18 марта сообщил телеканал NRK.

Вечером того же дня Сульберг опубликовала в Facebook пост с извинениями: "Больше года я призывала всех следовать правилам и рекомендациям по защите от инфекций. Большинство норвежцев следовали им. Поэтому Норвегия пока справляется лучше, чем многие другие страны. <…> У меня, как у премьер-министра, особая ответственность следовать правилам и рекомендациям. <…> Я поступила неправильно и мне очень жаль".

Сульберг также заявила в эфире NRK, что готова заплатить штраф, и добавила, что худшее в этой ситуации — то, что ее поступок подрывает доверие к тем, кто отвечает за принятие решений об ограничениях. Она добавила, что надеется, что норвежцы будут лучше премьер-министра.

Эрна Сульберг — лидер Консервативной партии, которая на прошлых выборах заняла второе место в голосовании после Рабочей партии, получив 25% голосов. В сентябре этого года в Норвегии пройдут очередные парламентские выборы.

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