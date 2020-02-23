Скандал в таллиннском KFC: архиепископу Урмасу Вийльма не понравились надписи на английском языке

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма, который захотел приобрести в ресторане быстрого питания KFC ведро куриных крылышек, оказался недоволен тем, что интерьер заведения украшают надписи исключительно на английском языке.

"Как бы клиенты отнеслись, например, к тому, если бы все рекламные вывески и плакаты в сети магазинов Maxima были написаны на литовском языке?", — написал Вийльма в Facebook. Он добавил, что несколько надписей на эстонском ("TELLI" и "SAA KÄTTE") — это очень мало.

По мнению архиепископа, это неуважение к эстонской культуре, наследию и языку.

"Именно неуважение показывают нам тексты в ресторане KFC, написанные исключительно на английском языке", — заявил он.

Член правления Apollo Group Яанус Виханд сказал Delfi, что с момента открытия ресторанов KFC в Эстонии им не поступило ни одной подобной жалобы. Он отметил, что предприятие и раньше задумывалось над данным вопросом, но поскольку речь идет об элементах декора, то это не было приоритетом.

"Мы сосредоточились, скорее, на том, чтобы запустить работу ресторанов и обслужить клиентов, которых оказалось намного больше, чем мы ожидали", — отметил представитель KFC.

Виханд сказал, что в каждой из стран (Эстония, Латвия и Литва) вся информация представлена на местом языке либо к ней прилагается руководство на местном языке. Англоязычными, по его словам, являются, в основном, лишь "опознавательные" фразы и слоганы.

"Для того, чтобы их перевести, необходимо согласие YUM! Brands (владелец франшизы KFC), и это долгий процесс", — добавил он. Тем не менее, Виханд заверил, что сеть отнеслась к публикации Вийльма как к конструктивной критике, и пообещал найти решение проблемы.

"Мы всегда считаемся с обратной связью от клиентов. И сейчас тоже — мы запланируем переговоры с YUM! Brands, и, надеюсь, нам удастся найти подходящие варианты на эстонском языке".

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