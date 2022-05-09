Скандинавское расширение НАТО: каковы риски для Европы?

Финляндия и Швеция, два нейтральных скандинавских государства, настолько обеспокоены вторжением России в Украину, что теперь со всей серьезностью рассматривают для себя возможность вступления в Североатлантический альянс уже этим летом.

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Россия пригрозила им "военно-техническим ответом" и "всеми необходимыми мерами, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны".

Снизит ли риски для всего европейского континента присоединение Швеции и Финляндии (или хотя бы одной из этих стран) к НАТО или Европа станет еще более опасным местом?

НАТО — оборонительный альянс, созданный вскоре после окончания Второй мировой войны. Сейчас в его составе 30 стран. Штаб-квартира альянса — в Брюсселе, но главная его военная мощь, в том числе ядерная — в руках Вашингтона.

Финляндия и Швеция — развитые демократические страны, отвечающие критериям членства в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что встретит их с распростертыми объятиями и их членство будет оформлено с минимальной задержкой.

Генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, ушедший в отставку с должности командующего сухопутными войсками США в Европе, не испытывает никаких сомнений в преимуществах этого вступления для Запада: "То, что Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО, — это колоссально, это очень позитивное развитие событий. Обе страны — развитые демократии, и вооруженные силы обеих — очень хорошие, квалифицированные и модернизированные, с хорошо отлаженной системой мобилизации".

В случае с Финляндией военная интеграция уже происходит в той или иной форме. Танковые экипажи из Британии недавно участвовали в маневрах в составе финской бронетанковой бригады — вместе с американскими, латвийскими и эстонскими войсками, которые составляют натовские многонациональные Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF).

По словам министерства обороны Великобритании, целью тех маневров было "предотвращение российской агрессии в Скандинавии и странах Балтии".

Так в чем же проблема, если две эти страны (или хотя бы одна из них) присоединятся к НАТО?

Россия, а точнее — президент Владимир Путин, не рассматривает НАТО как оборонительный альянс. Совсем наоборот. Путин видит в нем угрозу российской безопасности. Он с тревогой наблюдал, как после распада Советского Союза в 1991 году НАТО медленно, но уверенно расширялось на восток, продвигаясь все ближе к Москве.

Когда Путин был молодым офицером КГБ, Москва контролировала все, что происходило в странах Восточной Европы, и советские войска присутствовали в большинстве государств-членов Варшавского договора.

Сегодня почти все эти государства сделали западный выбор и вступили в НАТО. Так поступили и три бывшие советские республики — Эстония, Латвия и Литва.

Россия — страна с очень протяженной границей, и только 6% этой границы — со странами НАТО. И все равно в Кремле считают, что НАТО их окружает и угрожает.

Незадолго до того, как президент Путин послал свои войска в Украину, он потребовал пересмотра европейской карты безопасности. Войска НАТО, настаивал он, должны быть выведены из всех восточноевропейских стран, и — никаких новых членов альянса.

Его вторжение в Украину привело к противоположным результатам.

На протяжении десятилетий Финляндия и Швеция лелеяли свой нейтралитет. Обе страны принадлежат к западной культуре, но до нынешних событий им очень не хотелось раздражать своего огромного, обладающего ядерным оружием соседа.

Вторжение в Украину быстро заставило их поменять точку зрения. Теперь и правительства, и граждане этих двух стран задумались, а не было бы для них безопаснее находиться под крышей НАТО, которую обеспечивает статья 5 Североатлантического договора, согласно которой нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на всех.

Недавний опрос общественного мнения в Финляндии показал, что 62% финнов — за вступление.

Аргументы "за"

С точки зрения чисто военной, добавление в альянс шведских и финских вооруженных сил значительно усилит оборонительную мощь НАТО на севере Европы, где сейчас российские силы значительно превосходят альянс по численности.

По словам Бена Ходжеса, вкладом Финляндии станут истребители F-35, а Швеции — зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, у Швеции есть большой и стратегически расположенный остров Готланд в Балтийском море, откуда до Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России, чуть больше 300 км.

Вооруженные силы и Швеции, и Финляндии обучены ведению боевых действий в Арктике, они проводят интенсивные учения в заснеженных лесах Скандинавии.

Когда в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, финны сражались отчаянно и упорно, нанеся значительный урон Красной армии.

С географической точки зрения добавление Финляндии закрывает серьезную брешь в обороне НАТО, увеличивая вдвое протяженность границ альянса с Россией.

Безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря, подчеркивает Ходжес, теперь существенно улучшатся.

С политической точки зрения, вступление в НАТО двух скандинавских стран добавит совместной обороне Запада сплоченности, целостности и пошлет недвусмысленный сигнал Путину о том, что почти вся Европа теперь едина в неприятии его вторжения в суверенное государство, Украину.

Аргументы "против"

Если говорить совсем просто, то риск здесь в том, что настолько масштабное расширение НАТО прямо у порога России приведет Кремль в такую ярость, что эта ярость получит свое выражение в той или иной форме.

Когда Путин угрожает "военно-техническим ответом", это можно понимать двояко: укрепление своих границ переброской туда, поближе к Западу, войск и ракет и, возможно, проведение кибератак на государства Скандинавии.

На протяжении многих лет Швеция пожинала добрые плоды своего нейтралитета, и отказ от него дается непросто. А ведь он будет иметь и свою экономическую цену для шведской военной промышленности — страна, вступив в НАТО, будет обязана покупать натовские вооружения, а не свои собственные.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО "не принесет дополнительной безопасности на европейский континент".

Владимир Путин любит публично вспоминать случай из своей юности, когда крыса, загнанная им в угол, развернулась и напала на него.

Путин и его окружение уже сейчас оправдывают свое вторжение в Украину тем, что это якобы позволило сорвать планы НАТО в отношении этой страны. И если в Кремле без достаточных на то причин решат, что такое внезапное расширение на северном фланге представляет для безопасности России экзистенциальную угрозу, то невозможно предсказать, что именно сделает Москва в ответ.