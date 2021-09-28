СКР открыл новое дело в отношении Навального и его соратников

Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им в отношении оппозиционера Алексея Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова. Еще несколько основных сторонников политика, включая Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и Вячеслава Гимади стали фигурантами дела об участии в экстремистском сообществе, сообщило ведомство во вторник, 28 сентября.

По версии следствия, Навальный создал такое сообщество не позднее 2014 года ради "осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя" в России, а также "подрыва общественной безопасности и государственной целостности" страны. Сайты основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией и общественного движения "Штабы Навального", а также собственный YouTube-канал оппозиционера были созданы "в целях пропаганды преступной деятельности" в интернете, говорится в сообщении СКР.

В феврале СКР возбудил в отношении Навального уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Преследование Навального и его сторонников в РФ

Алексей Навальный в январе был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

В начале августа министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.