"Скромно и недостаточно". Почему указ Трампа о реформе полиции не удовлетворил протестующих?

Спустя почти три недели массовых протестов в США президент Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Демонстранты посчитали решение главы Белого дома недостаточно радикальным и продолжают настаивать на сокращении финансирования и даже роспуске правоохранительных органов.

Лозунг Defund the Police! ("Урезать фонды полиции"), выведенный громадными желтыми буквами на одной из улиц Вашингтона всего лишь в паре кварталов от Белого дома, в последние недели стал главным требованием протестующих по всей Америке.

В ответ городские власти в разных городах предлагают собственные программы реформ правоохранительных органов, а губернаторы нескольких штатов уже согласились пересмотреть суммы, выделяемые для финансирования полиции, и ввести более жесткие правила контроля.

Городской совет Миннеаполиса, где 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, и вовсе решил, что требования протестующих нужно выполнять буквально, и проголосовал за полный роспуск полиции города.

"С помощью горожан мы хотим создать новую модель безопасности", — пояснила тогда глава городского совета Лиса Бендер, не уточняя, правда, как именно будет выглядеть "новая модель".

О необходимости срочной реформы правоохранительных органов США заговорили и в Конгрессе, причем свои собственные законопроекты наперебой предлагают и демократы, и республиканцы.

"В последние недели Трампа постоянно критиковали из-за того, что в ходе протестов он неизменно защищал полицию и требовал применить силу против протестующих, при этом отказываясь говорить о чрезмерной жесткости действий правоохранителей и о накопившихся в обществе расовых проблемах", — сказал Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик, считающий, что у президента США не оставалось другого выхода, кроме немедленного подписания нового распоряжения.

Как утверждают американские издания, авторами нового президентского указа выступили зять и по совместительству советник Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джа'Рон Смит — один из немногих афроамериканцев среди сотрудников администрации.

Сам Трамп, представляя указ, объявил, что он поможет улучшить стандарты работы полицейских, но ни словом не упомянул о продолжающихся в стране дебатах о расовом неравенстве.

До этого он провел закрытую встречу в Белом доме с семьями нескольких афроамериканцев, погибших в результате действий полицейских, но никто из них не присутствовал на публичной части подписания указа. Вместо этого в Розовом саду президентской резиденции его окружали руководители полицейских подразделений из разных городов и представители полицейских профсоюзов.

Трамп дежурно выразил соболезнования семьям погибших и большую часть своего выступления посвятил необходимости "уважать и поддерживать отважных мужчин и женщин в синей униформе, которые патрулируют наши улицы и заботятся о нашей безопасности". Он также заявил, что число полицейских, применяющих насилие, ничтожно мало по сравнению с подавляющим большинством справедливых сотрудников.

Согласно новому указу президента США, в стране будет создана база данных полицейских, которых уже обвиняли в избыточном применении силы.

Существующие сейчас списки таких сотрудников в большинстве своем снабжены грифом "Для служебного пользования", и эта информация крайне редко раскрывается. На офицера полиции Дерека Шовина, например, которого сейчас обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, за время службы поступило более десятка подобных жалоб, но об этом стало известно только после того, как он попал на скамью подсудимых.

Указ также предоставляет полицейским возможность получать федеральные и местные гранты на прохождение переподготовки и привлечение к патрулированию социальных работников. Именно они, по мнению администрации, должны приезжать на вызовы, если речь идет о психических расстройствах, передозировке или употреблении наркотиков, а также на вызовы, связанные с бездомными.

Вопреки прогнозам, Трамп не стал включать в текст документа полный запрет на применение полицией удушающих приемов, которые в ходе протестов стали одним из символов полицейского насилия. Вместо этого указ предписывает министерству юстиции начать аттестацию полицейских управлений.

Этим должна заняться некая новая независимая структура, которая рассмотрит возможности применения сотрудниками силы при задержании. В тексте самого указа говорится, что применение удушающих приемов запрещается во всех случаях, кроме обстоятельств, когда оно санкционировано руководством подразделения или когда жизнь сотрудника находится под угрозой.

Бывший глава подразделения детективов прокуратуры Бруклина и экс-полицейский Питер Гриненко в разговоре с Русской службой Би-би-си усомнился, что это распоряжение вообще можно выполнить.

"Когда ты вступаешь в схватку с вооруженным преступником, то не очень думаешь об инструкциях и о том, какие приемы можно применять, а какие — нет", — говорит он.

При этом Гриненко считает, что в трагическом инциденте с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе полицейские грубейшим образом нарушили правила.

"Задержанный уже был на земле и в наручниках, — напомнил он. — В случае необходимости правила разрешают удерживать его, надавив коленом, но между лопаток лежащего, а не на шею, как это сделал Шовин. Более того, увидев что-то подобное, любой из прохожих, не говоря уже о коллегах Шовина, которые были на месте, имел право вмешаться и прекратить это издевательство".

Представляя новый указ в Розовом саду Белого дома, президент Трамп назвал его историческим. Его оппоненты, впрочем, уверенности главы государства не разделили.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал распоряжение президента скромным и недостаточным, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что документ вызвал у нее сожаление.

"Указ не поможет в борьбе с эпидемией расовой несправедливости и полицейского насилия, которое убивает сотни чернокожих американцев", — уточнила она.

Демократы в Палате представителей и республиканцы в Сенате уже представили собственные законопроекты о реформе полиции США.

Сенатскую версию подготовил единственный афроамериканец в республиканской фракции Тим Скотт, представляющий штат Южная Каролина. Законопроект предполагает запрет на применение удушающих приемов, а также расширение использования нагрудных видеокамер полицейскими. По мнению Скотта, офицеры полиции, допустившие незаконные насильственные действия, должны быть уволены.

Предложение демократов, по американским меркам, выглядит куда более радикальным. Они хотят полностью запретить для полицейских не только удушающие приемы, но и право врываться в дома и квартиры "без стука", а также отменить правило, гарантирующее правоохранителям так называемый квалификационный иммунитет.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев действия правоохранителей защищены законом, но поправка, предложенная демократами, позволит пострадавшим от полицейского насилия подавать в суд на представителей власти.

При этом и демократы, и республиканцы публично выступают против одного из главных требований протестующих — сокращения финансирования полиции.

"Нет, я не поддерживаю сокращение финансирования полиции, — заявил на этой неделе в интервью телекомпании Си-би-эс ожидающий утверждения кандидат на президентский пост от Демократической партии Джо Байден. — Я поддерживаю идею о том, что объем федерального финансирования, выделяемого полиции, должен зависеть от того, соответствует ли их деятельность базовым стандартам ответственности и чести и могут ли они показать, что способны защищать общество".

В свою очередь, Дональд Трамп уверен, что подписанный им новый указ должен стать альтернативой требованию о сокращении финансирования полиции.

"Американцы знают правду: без полиции будет хаос, — сказал он. — В отсутствие закона будет анархия, и без безопасности будет катастрофа".

В своем "Твиттере" президент США и вовсе призвал увеличить финансирование полиции.

Sleepy Joe Biden and the Radical Left Democrats want to "DEFUND THE POLICE". I want great and well paid LAW ENFORCEMENT. I want LAW & ORDER!