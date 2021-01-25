"Скучно, девочки". Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком. По его словам, он не смотрел фильм, но листал видеоподборки, подготовленные помощниками.

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Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье. Само расследование он назвал компиляцией и монтажом.

"Скучно, девочки", - сказал Путин на встрече со студентами.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России, общаясь с аудиторией в режиме видеоконференции.

Путин пояснил, что не смотрел фильм целиком.

"Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков называл фильм о "дворце Путина" "чушью и компиляцией".

В субботу, 23 января, во десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Некоторые участники принесли на них туалетные ершики, упомянутые в фильме Навального.

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BBC News Русская служба:

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