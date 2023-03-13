Sky News: Михаилу Саакашвили грозит отказ внутренних органов

Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося сейчас в больнице, куда его перевели из тюрьмы, — в крайне тяжелом состоянии. По мнению врачей, политику грозит нарушение деятельности нескольких внутренних органов. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает британский телеканал Skу News, журналистам которого удалось через адвоката задать Саакашвили несколько вопросов и получить на них письменные ответы.

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Комментируя состояние своего здоровья, бывший президент Грузии указывает, что его вес уменьшился почти в два раза: со 120 кг до 64 кг. "Если я буду весить менее 60 кг, врачи прогнозируют нарушение деятельности нескольких внутренних органов", — пишет он неровным почерком. Фотография комментария политика опубликована на сайте телеканала.

По словам Саакашвили, он все время проводит в постели. "Мои кости распадаются, и это доставляет мучительную боль", — добавляет он.

The former president of Georgia Mikheil Saakashvili has told Sky News he is approaching death in the hospital he has been moved to from jail https://t.co/hZyxaHBPkc — Sky News (@SkyNews) March 12, 2023

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе подтвердил британским журналистам, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем. "Это ужасная сцена. Он похож на узника концлагеря в национал-социалистской Германии", — цитирует его телеканал.

Отвечая на вопрос о том, что стоит делать участникам прошедших в начале марта в Грузии протестов, Саакашвили пишет: "Будьте очень бдительны, будьте готовы мобилизоваться в кратчайшие сроки из-за мстительных настроений режима олигархов".

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он тайно вернулся на родину в сентябре 2021 года, незадолго перед выборами. Через несколько дней полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика. Он был задержан в Тбилиси и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму в феврале 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней.

С мая он содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья. В грузинской столице состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

В феврале 2023 года суд в Тбилиси отказался освободить экс-президента, несмотря на его состояние здоровья. Освободить Саакашвили призывают в числе прочих Европарламент и власти Украины, гражданином которой является бывший президент Грузии.