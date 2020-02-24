Следователи по делу о катастрофе MH17: есть свидетель запуска ракеты "Бук", которой сбили Boeing

Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе есть свидетель запуска ракеты из зенитного ракетного комплекса "Бук", сбившей самолет в июле 2014 года.

В эфире американского телеканала CBS Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты. На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей, больше ли их чем один, прокурор ответил: "Я сказал, что есть очевидец, я не сказал, сколько их".

Вестербеке также подчеркнул, что он не сомневается в том, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил РФ. "Я вообще не сомневаюсь в этом", — заявил главный прокурор Нидерландов.

Он добавил, что из всех 298 жертв крушения были опознаны 296, останки еще двух погибших так и не нашли.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек (196 из них граждане Нидерландов), все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, а те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, проводя расследование обстоятельств крушения, установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с российского комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Обвинения в рамках расследования дела о гибели самолета МН17 предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко. Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.

Судебный процесс над Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко должен начаться 9 марта 2020 года и будет проходить в соответствии с голландским законодательством. Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам уголовного кодекса Нидерландов — причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. При этом прокурор признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.