Следоваваший из Минска в Анталию лайнер Belavia подал сигнал бедствия

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

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"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - сказал источник.

Как следует из данных Flightradar24, лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.

Источник также сообщил, что самолет запросил в понедельник посадку в Москве из-за технической неисправности. "Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку", - сказал собеседник агентства.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего 5 лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.