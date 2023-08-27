Следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина в авиакатастрофе

Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.

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23 августа частный бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области.

На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его помощника Дмитрия Уткина по прозвищу Вагнер, которого считают основателем ЧВК.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

С помощью молекулярно-генетической экспертизы опознаны все погибшие в результате крушения в Тверской области самолета, принадлежавшего основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, сообщает Deutsche Welle.

"Личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в сообщении. Согласно списку Росавиации, в самолете находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Среди пассажиров значились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и Евгений Пригожин. Членами экипажа числились командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Ранее сомнения в гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина вызывал тот факт, что у них были двойники и поддельные паспорта.